مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

01 نوفمبر 2019 - 05:40 م

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، عن عدم رغبته السفر إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم بقائمة ناقصة.

تصريحات "كلوب" جاءت بشأن موعد إقامة مباراة الفريق ضد أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، لافتًا إلى أن المفاوضات في هذا الخصوص لا زالت جارية.

وتابع المدرب الألماني، في المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا المقرر لها، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي،: "؟ لا أعلم متى ستقام مباراتنا ضد أستون فيلا في كأس الرابطة.. نحن نجري محادثات، ولكننا لم نتوصل إلى موعد نهائي حتى الآن".

ومن المقرر إقامة مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في نفس الفترة التي سيكون خلالها بطل أوروبا متواجدًا في قطر".

وذكر: "إذا تقرر إقامة المباراة في موعدها، فوقتها سيكون علينا اللعب في قطر وإنجلترا في نفس الوقت، لكننا بالطبع نريد أن نذهب إلى مونديال الأندية بقائمة كاملة"، نافيًا التفكير في خوض مباراة كأس الرابطة بفريق، وخوض مونديال الأندية بفريق آخر.

وقال: "لا يمكننا ترك لاعبين هنا لكأس الرابطة. نمتلك مباراتين خلال فترة مزدحمة ولا يمكننا أن نسافر إلى مونديال الأندية بـ 11 لاعبا فقط".