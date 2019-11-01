» "كلوب" يفتح النار على الاتحاد الإنجليزي

01 نوفمبر 2019 - 05:43 م

شن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هجومًا ناريًا على الاتحاد الإنجليزي بسبب موعد مباراة فريقه أمام أستون فيلا في دور الـ8 ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث يتزامن موعدها مع مباريات كأس العالم للأندية التي يشارك الريدز فيها.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أستون فيلا المقررة غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "لايوجد قرار نهائي بعد في مشكلة تحديد مواعيد المباريات وإذا ذهبنا إلى قطر لن نترك أي لاعب، لدينا مباراتين بوقت مزدحم، لايمكننا أخذ 11 لاعب فقط، لاتسير الأمور بهذه الطريقة، لا يمكننا ترك أي لاعبين في ميلوود أثناء تواجدنا في قطر، للعب كأس كاراباو".

وتطرق كلوب للحديث عن ألكسندر أرنولد قبل مباراته الـ 100 مع ليفربول، قال: "في المظهر الخارجي يبدو صغيرًا جدًا، يتمتع بخبرة كبيرة، قصة رائعة، بطل الأبطال، لا يوجد الكثير من الأشياء السيئة في مبارياته السابقة، أتمنى أن يتمكن من الحفاظ على صحته وحالته الصحية، ثم يكون له مستقبل مشرق".

المدرب الألماني كشف عن حالة اللاعبين المصابين، حيث قال: "ماتيب لن يلعب 100?، بالنسبة لكيتا لا أعلم بصراحة، يجب ان ننتظر ونرى".

وتابع: "الناس يقولون أنك بحاجة لتشكيلة اكبر لكن المباراة ليست بحاجة لـ 40 لاعباً بفريقك، لايمكنك ارسال بعض من لاعبيك بعطلة حتى الكريسماس وتكمل مع الاخرين، هذا سيحدث عدم توازن، كل فرد هنا يساهم بدوزهم وتعلمون ذلك، لنرى كيف سيتعاملون مع الامر وهذا كل شيء".

وأردف: "نتساءل لماذا لا يمكن لأفضل اللاعبين في العالم تقديم أدائهم على أعلى مستوى طالما نريدهم، أو لماذا يصابون بإصابات خطيرة، هناك اختلال في التوازن بين عدد اللاعبين والفواصل التي يحصلون عليها خاصة إذا كانوا لاعبين دوليين".

وواصل: "نتعجب لماذا أفضل اللاعبين لايمكنهم التألق لأطول فترة ممكنة كما يريدون، أسبوعين راحة فقط لايكفيان، البعض يقول أنك بحاجة لتشكيل أكبر لكنه سيحدث عدم توازن بين عدد اللاعبين وحجم الإجازات التي يريدونها".

وعن إيقاف فابينهو إذا تحصل على بطاقة صفراء ضد أستون فيلا: "لا أعرف ما إذا كان سيوليها أي إعتبار، سنرى، هل أقول لا يوجد تحديات إطلاقًا ؟ هذا غير ممكن ضد أستون فيلا، اللاعب يعرف ذلك، لم أتخذ قرار نهائي".

أما عن جوردان هندرسون: "لقد كان جيدًا جدًا لنا، انا معجب بما يقدمه، لقد كان مهمًا جدًا لنا أمام توتنهام واليونايتد حيث تكيّفنا مع اساليبهم المختلفة لذلك لعبنا على الأطراف أكثر، الآن بمركزه الجديد لديه حرية أكبر من كونه لاعب ارتكاز".

وتابع: " تشامبرلين ليش في أفضل حالاته ، لكنه يسير على الطريق الصحيح ، لا توجد مشكلة "

وعن رأيه بالموسم حتى الآن: "لقد لعبنا مباريات كثيرة وتندهش عندما لاتجد مكاناً لمباراة ربع نهائي الكأس، مازال هناك طريق طويل لكن لقد خلقنا الأساس لنُكمل عليه، نقاط جيدة جداً، استون فيلا فريق جيد لكنه لم يكن محظوظاً والان بدأوا يحققون نتائجهم التي يريدون".

كما علق كلوب على أداء الشباب أمام آرسنال: "اعتقد أنني قلت كل شيء ممكن عما قدموه، أنها أفضل طريقة للتعلم من أخطائك كلاعب صغير ومانريد فعله الآن هو تجهيز اللاعبين لبقية مسيرتهم، أتفهم أهالي هؤلاء الفتيان أنهم لايريدون أن يخوض أبنائهم اللحظات الصعبة لكنها ستفيدهم فيما بعد".

واستكمل: "لقد كان الفتيان رائعين للغاية أمام آرسنال لذلك كنت منبهرًا جدًا بهم، كنت سأكون سعيدًا بما قدموه حتى لو خسرنا، قدموا أداءًا جيدًا وكان من المثير مشاهدتهم لكنهم استخدموا امكانياتهم بطريقة رائعة لذلك أنا سعيد".



