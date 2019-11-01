مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

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الكويت

مسجد

قنبلة

العثور على قنبلة

شهد أحد مساجد الكويت اليوم الجمعة حالة هرج ومرج كبيرة، إثر اقتحام شخص له مدعيًا وجود قنبلة بحوزته قبل أن يتبين لاحقًا أنه مختل عقليًا.

ونجح رجال الأمن، في القبض على المواطن المتسبب في الحادثة التي وقعت بمسجد سعود الراشد أثناء خطبة الجمعة.

وفي بداية الواقعة صرخ الرجل: "معي قنبلة.. وراح افجرها".. الأمر الذي أدى إلى حالة من الهرج بالمسجد، خاصة أن الصلاة كانت تبث تلفزيونيًا، وتم إحالة الشخص الذي تبين أنه مختل عقليا، الى جهات الاختصاص.


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