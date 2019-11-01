  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:55 م
بحث متقدم
أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى

فرمان جديد من «البدري» بشأن لاعبي الأهلي

القمار الصناعي طيبة-1

مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعى للاتصالات

صلاح

تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

أرشيفية

علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

«بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

الرياضة

جاريث بيل
جاريث بيل

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس

#

قائمة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

#

مفاجأة.. ريال مدريد يتخلص من "بيل" مجانا

#

«بيل» على رادار بايرن ميونخ الألماني

ريال مدريد

المصريون

بيل

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، أريولا، ألتوب.

خط الدفاع: داني كارفاجال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رفائيل فاران ، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

 خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

 خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، رودريجو


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة
» بالأسماء.. تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بكليات جامعة الازهر
» «بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس
» الصور الأولي لحريق لانش سياحي بالبحر الأحمر
» موعد عودة «زيزو» إلى القاهرة بعد جراحة الصليبي
» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» "كلوب" يفتح النار على الاتحاد الإنجليزي
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة بطل سيشيل
» «النقاز» ينتظم في معسكر الزمالك بـ«أكتوبر»
» «تريزيجيه» يتحدث عن علاقته بـ«صلاح» ونصيحته التي غيرت مستقبله
» فرمان جديد من «البدري» بشأن لاعبي الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه