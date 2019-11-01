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نجلة شريف منير تغلق حسابها بعد تعرضها للهجوم

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فيس بوك

الشيخ الشعراوي

نجلة شريف منير

تعرضت نجلة الفنان شريف منير لهجوم شديد من قبل نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بعدما هاجمت الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوي، حيث وصفته بـ"المتطرف"، على حد قولها.

وانصبت الردود والتعليقات القاسية عليها حيث قال أحد المتابعين مدافعين عن الشيخ الشعراوي: «مبقاش إلا العاهرات اللى يقولوا على الشيخ الشعراوي متطرف روحي للشيخ ميزو”، “مش عارف أقول أيه بس الحق مش عليكي الحق ع شريف منير عشان لو كان علمك صح مكنتيش هتقولى على الشعراوى متطرف».

ونتيجة لذلك قامت نجلة شريف منير، بغلق سابها على موقع التواصل "فيس بوك"، في خطوة منها للبعد عن تعليقات المتابعين التي جاءت حادة على فعلها.

وقبل إغلاق حسابها نشرت رسالة قالت فيها «مش ممكن.. محدش ينفع يقول كلمة، من غير هجوم هو في إيه؟ ايه التنمر والتعصب والبشاعة دي؟».

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