  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

الديوان الملكي ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية

العراق

العراق يشهد المظاهرات الأكبر منذ الإطاحة بـ"صدام"

السيسي

بالفيديو.. مفكر بارز: وعي "السيسي" أنقذ الكرة الأرضية

بن سلمان

«بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»

أمير الكويت

احتفال رائع بأمير الكويت داخل المسجد النبوي

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة

الرياضة

نيمار
نيمار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة بشأن "السعودية المختطفة" في إسطنبول

#

برشلونة أم الريال؟.. «سان جيرمان» يحسم مصير «نيمار»

#

شوبير يصدم صلاح بمعلومات محرجة بعد تبرؤه من عمرو وردة

#

برشلونة يلجأ لمسئول إسرائيلي للتعاقد مع «نيمار»

برشلونة

نيمار

فالفيردي

أكد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة، جاهزية لاعبيه لمواجهة ليفانتى غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الاسباني.

وقال «فالفيردى» خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة ليفانتي وبرشلونة، "ليفانتى فريق يضغط بشكل قوى جدا ويملك لاعبين أصحاب سرعة فائقة بالمرتدين ومهاجمين يملكون القدرة على إنهاء الهجمات بشكل رائع".

وتابع فالفيردى قائلاً "نريد الإستمرار في صدارة الدوري الاسباني صحيح أننا لم نقم ببداية جيدة لم نكن محظوظين لكن الان نجحنا في إستعادة الصدارة الطريق مازال طويل جداً".

وعن الفرنسى أنطوان جريزمان قال المدرب "جريزمان يلعب بشكل متواصل، المباراة الماضية قمت بتغير بسيط لذلك لن أتحدث عن أنه لم يتأقلم او مثل هذه الأمور جريزمان سيستمر باللعب بشكل متواصل لو إستمر بتقديم المستوى المترقب منه".

وعن نيمار تابع مدرب برشلونة قائلاً، "لم أعلم أن اللاعبين كانوا مستعدين للتضحية المالية من أجل عودة نيمار، لم يطلب مني أحد تعديل عقدى من أجل ذلك".

وواصل فالفيردى حديثه قائلا :"بما أن ميسى إستعاد فورمته فمن الطبيعي جدا أن يتم إستدعائه للمنتخب ، نتمنى الحفاظ عليه أنسو فاتى يقدم أداء ممتاز بسنه الصغير، لسنا نادمين على إشراكه أنسو أصبح عمره 17 للتو، مازال أمامه طريق طويل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأزهر للفتوى" يكشف حكم شراء حلوى المولد
» أبرز نتائج اللقاء الجماهيري للتوعية الأسرية بالمنيا
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» الأزهر الشريف: هذا هو "الزبير بن العوام" رضي الله عنه
» «ميسي» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي
» مواجهات بين الجيش ومحتجين فى لبنان
» الدوري الإماراتي.. الوحدة يتغلب على الظفرة بثلاثية
» ألفاظ خارجة وتهديد.. ماذا حدث بكلية «التجارة» جامعة طنطا؟
» مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة
» بالأسماء.. تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بكليات جامعة الازهر
» «بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه