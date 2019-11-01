احتفال رائع بأمير الكويت داخل المسجد النبوي

01 نوفمبر 2019 - 07:06 م

أقدم مواطن كويتي، على الاحتفال بعودة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بصحة إلى بلاده بعد تعرضه لوعكة أثناء زيارته للولايات المتحدة مؤخرًا.

ووزع المواطن "أسعد الشمري"، 300 وجبة على زوّار الحرم النبوي الشريف، تعبيرًا عن سعادته بعودة أمير الكويت إلى بلاده بصحة وعافية.

وقال "الشمري": "أثناء زيارتي للحرم النبوي، تزامن مع عودة صاحب السمو من أمريكا، ومن يعرف أنني كويتي كان يبارك لي بعودة سمو الأمير.. وهذا ما زاد من شعوري بالفخر ببلدي وبأميري"، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وتابع: "اتفقت مع أحد المطاعم المتميزة على تجهيز 300 وجبة قمت بتوزيعها عصر الجمعة، وفي ساعة استجابة الدعاء، حيث كان على يساري مقبرة البقيع، وعلى يميني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنت أوزع الوجبات وأوضح للزوار سبب التوزيع، فكانوا يلهجون بالدعاء لسمو الأمير وللكويت وأهلها".