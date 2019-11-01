  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

الديوان الملكي ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية

العراق

العراق يشهد المظاهرات الأكبر منذ الإطاحة بـ"صدام"

السيسي

بالفيديو.. مفكر بارز: وعي "السيسي" أنقذ الكرة الأرضية

بن سلمان

«بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»

أمير الكويت

احتفال رائع بأمير الكويت داخل المسجد النبوي

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

نجم برشلونة على رادار إنتر ميلان

الرياضة

برشلونة
برشلونة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا

#

التشكيل الرسمي لموقعة إنتر ميلان ودورتموند

#

الإنتر يواصل ملاحقته لليوفنتوس بعد الفوز على ساسولو

#

التشكيل الرسمي لقمة إنتر ميلان وبرشلونة

برشلونة

المصريون

إنتر ميلان

طلب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، الحصول على توقيع أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني ومنتخب تشيلي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كونتي يحرص على إضافة عنصر القوة البدنية للفريق بوجود فيدال، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها، وتنبع ثقة إدارة انتر في نجاح فكرة ضم اللاعب، من الاحباط الذي يشعر به اللاعب من عدم كفاية الوقت الممنوح له للعب في "كامب نو".

وكان فيدال تحدث في وقت سابق عن علاقته بمدرب انتر الحالي ومدربه السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي، حيث قال: "عشت لحظات رائعة مع كونتي، مستواي ارتفع بفضله".

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو الثقة، وعندما يمنحك مدرب من هذا المستوى ثقته، سيمكنك تحسين كثير من الأمور".

وسجل فيدال في فوز برشلونة على بلد الوليد 5 / 1 في منتصف الأسبوع .

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، فيما يحتل انتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأزهر للفتوى" يكشف حكم شراء حلوى المولد
» أبرز نتائج اللقاء الجماهيري للتوعية الأسرية بالمنيا
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» الأزهر الشريف: هذا هو "الزبير بن العوام" رضي الله عنه
» «ميسي» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي
» مواجهات بين الجيش ومحتجين فى لبنان
» الدوري الإماراتي.. الوحدة يتغلب على الظفرة بثلاثية
» ألفاظ خارجة وتهديد.. ماذا حدث بكلية «التجارة» جامعة طنطا؟
» مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة
» بالأسماء.. تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بكليات جامعة الازهر
» «بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه