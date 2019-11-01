» الدوري الإماراتي.. الوحدة يتغلب على الظفرة بثلاثية

01 نوفمبر 2019 - 07:30 م

حقق فريق الوحدة فوزُا غاليًا على الظفرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتى.

أنهى الوحدة الشوط الأول من اللقاء متقدما بنتيجة 2 – 1، سجل هدفى أصحاب السعادة محمد صالح برغش وكارلوس لوبيز من ضربة جزاء فى الدقيقتين 9 و39، بينما سجل هدف الظفرة نسعود سليمان فى الدقيقة 43.

وفى الشوط الثانى أضاف كارلوس لوبيز هدفه الشخصى الثانى والثالث للوحدة فى الدقيقة 68.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده للنقطة 9 فى المركز السادس، بينما توقف رصيد الظفرة عند 7 فى المركز التاسع، بينما يتصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتى برصيد 16 نقطة.