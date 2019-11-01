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ألفاظ خارجة وتهديد.. ماذا حدث بكلية «التجارة» جامعة طنطا؟

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واقعة كلية التجارة
واقعة كلية التجارة

أحمد سالم - متابعات

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كلية التجارة

جامعة طنطا

واقعة عميد وطالبة

واقعة غريبة شهدتها كلية التجارة جامعة طنطا، حيث أثارت استياء عدد كبير من المواطنين والطلاب والأساتذة، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لواقعه مؤسفة بين عميد كلية الحقوق، وطالبة في كلية التجارة، أثناء إلقاؤه محاضرة في الكلية.

حيث وقعت مشادة كلامية بين الدكتور والطالبة، أمام جميع الطلاب، تضمنت ألفاظًا خارجة من الطالبة وألفاظًا تتضمن إيحاءات جنسية من الدكتور، مما أثار حالة من الجدل بين المواطنين وأساتذة وطلبة الجامعة حول ما وصلت إليه التقاليد والأعراف الجامعية، ومدى علاقة الاحترام بين الطالب والدكتور.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، إن الفيديو المتداول لمشادة بين طالبة والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، تم اجتزاؤه لأنه ليس لطالبة فقط، وإنما الواقعة شملت طالبًا أيضًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المشادة وقعت الأربعاء الماضي، حيث فوجئ أحد الأساتذة بطالبة تتحدث في التليفون، والآخر يدخن سيجارة داخل قاعة المحاضرات، فطلب من الولد أن يطفئ السيجارة، وما كان منه إلا أن رد بإساءة لشخص المحاضر عميد كلية الحقوق، وقال: "هادخن ومحدش يقدر يعمل لي حاجة".

ولفت العشري، إلى أن العميد طلب من الأمن اصطحاب الولد للخارج، وطلب من البنت الخروج، فردت: "أنت مش عارف أنا مين؟"، وعندما كرر طلبه، قالت: "أنا هاوريك".

وأشار إلى أن عميد كلية الحقوق تقدم بمذكرة رسمية لعميد كلية التجارة، وبالفعل تم التحقيق والاجتماع لسماع شهادة الطالب والطالبة، ورفع مذكرة لرئيس الجامعة، موضحًا أن أهل الطالبة اعتذروا لعميد كلية التجارة ولعميد كلية الحقوق صاحب الواقعة، وطلب منه مسامحة البنت لأنه لها ظروف.

شاهد الفيديو..


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