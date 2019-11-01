العراق يشهد المظاهرات الأكبر منذ الإطاحة بـ"صدام"

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بغداد

صدام حسين

مظاهرات العراق

العراق اليوم

مظاهرات بغداد

شهد العراق اليوم الجمعة، أكبر مظاهرات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، بحسب "بي بي سي".

واحتشد آلاف العراقيين في وسط بغداد يوم الجمعة للمطالبة باستئصال شأفة النخبة السياسية،  في حدث هو الأكبر في المظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة منذ سقوط صدام حسين.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد ذكرت أن متظاهرة لقيت مصرعها قرب "جسر الجمهورية" في العاصمة بغداد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المئات من المتظاهرين أصيبوا بعد إن أطلقت شرطة "مكافحة الشغب" عددا كبيرا من القنابل المسيلة للدموع، تجاه المتظاهرين، قرب جسر الجمهورية.

تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصا على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشودا ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.


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