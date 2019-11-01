» مواجهات بين الجيش ومحتجين فى لبنان

01 نوفمبر 2019 - 08:22 م

شهدت مدينة صيدا اللبنانية، وقوع اشتباكات بين الجيش ومحتجين، عند محاولة قطع أحد الطرق.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من المصابين بين المحتجين، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

ويشهد لبنان مظاهرات حاشدة بسبب البطالة والفساد، قدم على إثرها سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قد أعلن اليوم الجمعة، بـ"علينا الذهاب إلى حكومة تكنوقراط تعني شخصيات مستقلة بكل ‏معنى الكلمة وهي موجودة لكن لعل البعض يعترف بها"، لافتاً: "مطلوب حكومة إنقاذ من ذوي الاختصاص، لهم علاقاتهم السياسية والاجتماعية، لديهم ‏سير ناجحة في الحياة والأهم ذوي كف نظيف".