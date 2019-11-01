» «ميسي» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.
وتضم القائمة 19 لاعبًا وهم:
حراسىة المرمى: تير شتيجن- نيتو.
خط الدفاع: كليمون لينجليت- جيرارد بيكيه- نيلسون سيميدو- توديبو- جوردي ألبا- سيرجي روبرتو- جونيور فيربو.
خطالوسط: فرينكي دي يونج- سريجيو بوسكيتس- أرثر ميلو- أرتورو فيدال- إيفان راكيتيتش.
خط الهجوم: لويس سواريز- ليونيل ميسي- بيريز- أنسو فاتي- أنطوان جريزمان.
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