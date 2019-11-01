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«الإتصالات»: يصدر تقريرًا عن جودة خدمات شركات المحمول

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المركزي للاتصالات
المركزي للاتصالات

أحمد سالم

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أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

أظهر التقرير تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربع لشهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وذلك وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.


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