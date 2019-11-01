» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، حيث زاد سعر الجرام 3 جنيهات في ختام تعاملات الأسبوع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 678 جنيها مقابل 675 جنيها أمس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب، عيار 18، ارتفع إلى نحو 581 جنيها، بينما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 774.9 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5424 جنيه.

وعلى المستوي العالمي، انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح، وذلك بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، بحسب وكالة رويترز.