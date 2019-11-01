» الجيش الإسرئيلي يُصيب 144 فلسطينيا شرقي قطاع غزة

01 نوفمبر 2019 - 10:10 م

أعلن مركز حقوقي فلسطيني، أن (144) شخصا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على "مسيرات العودة وكسر الحصار"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.



وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره مساء الجمعة، وصل وكالة الأناضول، أن (73) من بين الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية وشظاياها، بينها (4) إصابات خطيرة.

كما أوضح المركز أن من بين إجمالي المصابين الـ (144)، (53) طفلاً، و(3) نساء ومسعفان وصحفي.

ووفق توثيق مركز الميزان، فقد استشهد خلال مسيرات العودة، منذ انطلاقتها في 30 مارس/آذار 2018، (214) شخصا، منهم (46) طفلاً، وامرأتان، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحفيان.

كما أصيب (14599) مصابًا، منهم (3646) طفلاً، و(386) امرأة، و(252) مسعفًا و(218) صحفيًّا.