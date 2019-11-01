  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:58 ص
بحث متقدم
الموبايل

استشاري أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن تطبيقات الموبايل

الطقس في مصر

الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن فصول السنة الأربعة

مؤمن زكريا

التفاصيل الكاملة للقاء مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بشدة بسبب هذا الأمر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

الديوان الملكي ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية

السيسي

بالفيديو.. مفكر بارز: وعي "السيسي" أنقذ الكرة الأرضية

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

قريبة من غزة..

إطلاق صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية

عرب وعالم

صواريخ غزة
صواريخ غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المشاط تشارك في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر

#

إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟

#

إصابات فى حادث إطلاق نار بهولندا

#

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إن صافرات الإنذار، أطلقت في تجمعات سكنية، محاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق رشقات من القذائف باتجاهها.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت: " إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مدينة سديروت، و(نظام التصدي للصواريخ) القبة الحديدية تحاول الاعتراض".
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» لقاء مثير بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة الحرة
» الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 قذائف صاروخية من غزة
» «بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»
» دعوى قضائية لاستعادة "داعشيات" مع أطفالهن من سوريا
» مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة
» الخارجية الأمريكية: إيران أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم
» الجيش الإسرئيلي يُصيب 144 فلسطينيا شرقي قطاع غزة
» لبنان.. حكم بالإعدام بحق مغتصب وقاتل دبلوماسية بريطانية
» «لامبارد»: مباراة واتفورد صعبة.. وهدفنا المربع الذهبي
» "الأزهر للفتوى" يكشف حكم شراء حلوى المولد
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه