توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بشدة بسبب هذا الأمر

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الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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انفعل الإعلامي توفيق عكاشة  بشدة على الهواء قائلا: إن جاريد كوشنر ذهب إلى إسرائيل مبعوثا من الرئيس الأمريكى من أجل العمل على تقريب وجهتي النظر بين جانتس وبنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية"، منوها أنة كان أول من ذكر ذلك منذ حلقات سابقة.
وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الجمعة أنه قال ذلك منذ أربع أو ست حلقات "فاتوا"، بعد الإنتهاء من الانتخابات الإسرائيلية وعدم قدرة بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا  إلى أن الحكومة الإئتلافية ستكون حكومة حرب وأن إسرائيل ستقوم بشن حروب خاطفة على نقاط محددة من شمال شرق الوطن العربي.
وأكد عكاشة ، أنه توقع ما سيحدث فى إسرائيل كما توقع من قبل ما سيحدث فى لبنان وحدث بالفعل، وأن يكون كوشنر زوج ابنة ترامب وهو مندوب العائلات الأربع الكبرى عند ترامب، مشيرا إلى أن العائلات الأربع الكبرى أرسلته لتوفيق الأوضاع فى إسرائيل من أجل خطتهم.


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