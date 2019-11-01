توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بشدة بسبب هذا الأمر

01 نوفمبر 2019 - 10:40 م

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة بشدة على الهواء قائلا: إن جاريد كوشنر ذهب إلى إسرائيل مبعوثا من الرئيس الأمريكى من أجل العمل على تقريب وجهتي النظر بين جانتس وبنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية"، منوها أنة كان أول من ذكر ذلك منذ حلقات سابقة.



وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الجمعة أنه قال ذلك منذ أربع أو ست حلقات "فاتوا"، بعد الإنتهاء من الانتخابات الإسرائيلية وعدم قدرة بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا إلى أن الحكومة الإئتلافية ستكون حكومة حرب وأن إسرائيل ستقوم بشن حروب خاطفة على نقاط محددة من شمال شرق الوطن العربي.

