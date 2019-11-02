» لقاء مثير بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة الحرة

02 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

قال المصارع العالمي هالك هوجان، إنه لم يذهب إلى مصر مطلقا، مضيفًا مداعبا الإعلامي عمرو أديب: "ربما ستأخذني في جولة في كل أنحاء بلدك، وتتحمل أنت التكاليف"، ليرد أديب: "سأدفع تكاليف كل شيىء، وسأصطحبك في طائرة خاصة، وسأصطحبك للأهرامات وكل شيىء"، فقبل "هالك" عمرو أديب.



وأعرب "هوجان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من داخل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بتواجده في الرياض، قائلا: "أشعر وكأني ولدت من جديد".

