الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن فصول السنة الأربعة

كشف أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك تغيرات مناخية تضرب العالم كله، ومنها جمهورية مصر العربية.
وأوضح "صابر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن ملامح الفصول الأربعة تغيرت بسبب التغيرات المناخية التي تضرب العالم.
ولفت القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عاكفة الآن على دراسة المناخ لمدة مائة عام من 2010 وحتى 2100؛ حتى تعرف مناخ مصر المستقبلي.
وتابع: "سوف يتم الانتهاء من هذه الدراسة هذه العام، وسيحددوا توصيف مناخ مصر الجديد".