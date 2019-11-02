الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن فصول السنة الأربعة

02 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

كشف أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك تغيرات مناخية تضرب العالم كله، ومنها جمهورية مصر العربية.



وأوضح "صابر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن ملامح الفصول الأربعة تغيرت بسبب التغيرات المناخية التي تضرب العالم.

