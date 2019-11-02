آل الشيخ يحرج أحمد عفيفي: هزور الخطيب عشان تزعل أكتر

02 نوفمبر 2019 - 05:20 ص

أحرج المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - المتحدث السابق باسم ناديه أحمد عفيفي بعد قيام الأخير بتوجيه نقد له بسبب تراجعه عن بناء ستاد للزمالك.



و رد "آل الشيخ" على "عفيفي" قائلا: "في البداية احب اشكرك على صراحتك بس برضو عاوز منك تستحمل صراحتي وانا اخوك وانتى عارف يا احمد معزتك عندي ( ومادام نزلت الموضوع في صفحتك على الملاء حرد زيك على الملأ)".



وأضاف: "اولاً هل حد قال ليك من البدايه او ميعرفش اني بشجع في مصر الاهلي؟! ثانياً - هل انا لما زرت غير الاهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصيه نكره ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الاسلامي ؟! ثالث حاجه - هل قدمت شيء او لم اقدم ؟! رابع حاجه - انى مش جمعية خيرية يا اخي الكريم او حد ممكن يفرض علي اقدم اولا اقدم ... خامس حاجة - انا قررت وبوضوح اني لن ادعم بعد اليوم الا الفريق الي بشجعه".



وأردف: "سادس حاجه وملهاش علاقة في الموضوع ... حزور الخطيب قريباً اطمن عليه لو حابب تزعل زياده ?????? وستفضل اخ وعزيز ياكابتن ... والي يلعب ... كمل برحتك".

