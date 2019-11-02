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نجم الأهلي يكشف عن أغرب اتصال ورده من "أبو تريكة"

الرياضة

أبو تريكة
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ابو تريكة

كشف حسين الشحات - نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر - تفاصيل علاقته بأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة.

وقال "الشحات" في لقاء مع قناة "الأهلي" إنه تقابل مع أبو تريكة حين كان طفلا في عمر الـ15 واستطاع التقاط صورة معه .. ولم يتوقع أن يصبح نجما كبيرا.

وأضاف: "لم نتحدث أنا وأبو تريكة منذ هذا الوقت إلى أن كنت ألعب مع العين الإماراتي في كأس العالم للأندية وتعرضنا لضغط عصبي شديد وأصيبت والدتي بمشاكل صحية ، تفاجأت وقتها بمكالمة بدت لي غريبة جدًا .. حين أخبرني المتصل أنه كابتن محمد أبو تريكة".

وتابع: "قال لي إنه يتابعني منذ فترة ويتمنى لي التوفيق والتألق مع العين الإماراتي .. وبعد انتقالي للأهلي أغلق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي ، ثم فتحت فجأة بصُدمت مما رأيته .. كابتن محمد أبو تريكة كتب تدوينة مخصوصة يرحب بي في النادي ، وكان هذا الأمر عندي بالدنيا".

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