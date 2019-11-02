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نجل عادل إمام ينتقد فنانة شهيرة: أرجوكي ارحمينا

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رامي إمام
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ياسمين عبد العزيز

رامي إمام

نشر المخرج رامي إمام مقطعا فيديو طريفا عبر حسابه بـ"انستجرام" حكى فيه قصة طريفة حدثت له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال "إمام" في المقطع: "ياسمين كل يوم بتبعتلنا صورة القط بتاعها اللي اسمه ببوس .. النهاردة صحيت من النوم وبافتح الانستجرام .. وفجأة صرخت واتفزعت وإليكم الأسباب أيها السادة".

وكشف عن صورة القط قائلا: "مش عارف أقول ايه بصراحة .. قطعنا الخلف".

وأعادت "ياسمين" نشر فيديو جديد لقطها ، وعلقت قائلة: "بوبوس لا ينتهي" ليرد قائلا: "أرجوكي ارحمينا".

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