» نجل عادل إمام ينتقد فنانة شهيرة: أرجوكي ارحمينا

أحمد عادل شعبان
نشر المخرج رامي إمام مقطعا فيديو طريفا عبر حسابه بـ"انستجرام" حكى فيه قصة طريفة حدثت له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.
وقال "إمام" في المقطع: "ياسمين كل يوم بتبعتلنا صورة القط بتاعها اللي اسمه ببوس .. النهاردة صحيت من النوم وبافتح الانستجرام .. وفجأة صرخت واتفزعت وإليكم الأسباب أيها السادة".
وكشف عن صورة القط قائلا: "مش عارف أقول ايه بصراحة .. قطعنا الخلف".
وأعادت "ياسمين" نشر فيديو جديد لقطها ، وعلقت قائلة: "بوبوس لا ينتهي" ليرد قائلا: "أرجوكي ارحمينا".
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