» آل الشيخ يحرج "كبير الزملكاوية": السادس اسأل عنه بيبو

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"آل الشيخ": هذا السر الحقيقي لأزمتي مع إدارة الأهلي

واصل المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - مساجلاته مع أحمد عفيفي - المتحدث السابق باسم نادي بيراميدز وأحد مشاهير الزمالكاوية - على خلفية تصالح "آل الشيخ" مع إدارة الأهلي .

وانتقد "عفيفي" عدم دفع "آل الشيخ" للشرط الجزائي الخاص بصفقة عبدالله السعيد ، مؤكدًا أنه تم استقباله جماهيريا في الزمالك حبا فيه  ورغم ذلك عاد للأهلي

رد "آل الشيخ" قائلا: "مره اخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب اتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن انتى مصر على الصراحه بخذ صراحه ... اولاً - بنسبة ل موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة ان شاء الله ... ثانياً - علاقتي بالنادي الي احبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع ل تقديري ... ثالثاً - مهو اكيد حب الجمهور في الاستقبال ل اسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب ... واهم سبب اني اهلاوي??... رابعاً - الرهان على حاجه مش موجودة اساسا مش في محله ... خامساً - واحد ورجع ل بيته واهله زعلان ليه ؟ ... سادساً وده المهم ... أسال عنه خالد بيبو يجاوبك".

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