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مدافع "لاريسا" اليوناني: هذه علاقة عمرو وردة بشرب الخمر

الرياضة

عمرو وردة
عمرو وردة

أحمد عادل شعبان

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دافع نيكوس كارانيكاس - مدافع نادي لاريسا اليوناني - عن الدولي المصري عمرو وردة الذي اشتبك مع جماهير باناثينايكوس اليوناني خلال المباراة الماضية.

وقال "كارانيكاس" - في تصريحات لصحيفة "مترو سبورت" : "المشكلة في تناول الإعلام للواقعة .. عمرو وردة نجم كبير وهو صاحب قدرات مميزة .. فهو مسلم رائع وليس له أي علاقة بالخمر".

وتابع: "جماهير باناثينايكوس تهاجمه لأنه معار من باوك اليوناني المنافس الرئيسي على الدوري وبالتالي عليه أن يكون حذرا في المرات القادمة".

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