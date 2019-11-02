ضجة بالسعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بجدة

02 نوفمبر 2019 - 10:09 ص

سادت حالة من الفزع بالسعودية، بعد العثور علي جثتين محروقتين بـ"ماء النار"، أمس الجمعة في حي القوزين جنوب جدة.

وحسب صحف محلية سعودية، تجري الجهات الأمنية بجدة، تحقيقًا بعد تلقيها بلاغًا بالعثور على جثتين.

وحسب صحيفة "سبق"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغًا عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي القوزين، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة، للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.