» "بإطلالة جريئة".. ابنة الفيشاوى تشعل مواقع التواصل

أثارت ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعًا، بعد نشرها صورة "جريئة" لها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بملابس قصيرة للغاية، ما عرضها لموجة من الانتقادات.

ونشرت لينا الفيشاوي عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها، حيث ظهرت بجاكت أسود وفستان قصير وتركت شعرها منسدلاً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور، وجاءت التعليقات كالآتي: "قمر ما شاء الله"،"You look so pretty !? ".

يذكر أنه قد نشبت خلافات بين أحمد الفيشاوي وطليقته وأم ابنته، هند الحناوي، وصلت للقضاء، بسبب زعم الأخيرة أن "الفيشاوي" يرفض دفع مصاريف دراسة ابنته في إنجلترا.