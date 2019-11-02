  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
القبض علي أكبر تاجر بشر في العالم

القبض على أكبر تاجر بشر فى العالم

كلب البغدادي

ترامب يحسد "كلب البغدادي" على هذا الأمر

الشرطة السعودية

ضجة بالسعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بجدة

الجيش الإسرائيلي

اعتقال ضابط شرطة إسرائيلي بعد تحرشه بمجندات

الباز

"حصلت على وظيفتى بالحظ".. أسرار لن تصدقها في حياة الباز

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

محمد صلاح

يوفينتوس يحرج صلاح: كنا جايين نشوف لاعب تاني غيرك

أبو تريكة

نجم الأهلي يكشف عن أغرب اتصال ورده من "أبو تريكة"

شريف منير يبكي

تعليق ناري من شريف منير على إساءة ابنته للشعراوي

تركي آل الشيخ

آل الشيخ يحرج مصطفى يونس: متدخلش بيني وبين جمهور الأهلي

تحذير شديد اللهجة من «ديسابر» للاعبى «بيراميدز»

الرياضة

ديسابر
ديسابر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

حادث مروع وراء اختفاء مدرب "بيراميدز" المفاجيء

#

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

#

تحذير شديد اللهجة من ولي العهد السعودي

#

تحذير شديد اللهجة من "مرتضى" لـ "كهربا"

دوري

ديسابر

كاس

بيراميدز

وجه الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لنادى بيراميدز، تحذيرًا شديد اللهجة، إلى لاعبيه بعد الاستهانة بفريق يانج أفريكانز بطل تنزانيا فى المباراة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الدفاع الجوى، فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويسعى"ديسابر" لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل مبكرًا، خوفًا من تعقد الأمور ودخول الفريق الضيف فى أجواء المباراة. 

جدير بالذكر أن بيراميدز حقق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا بالفوز عليه خارج أرضه بنتيجة هدفين لهدف واحد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير شديد اللهجة من «ديسابر» للاعبى «بيراميدز»
» "بإطلالة جريئة".. ابنة الفيشاوى تشعل مواقع التواصل
» الزمالك يعدل عقد مدافعه
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» كلوب يكشف سر "انزعاج" صلاح الشديد
» مدافع "لاريسا" اليوناني: هذه علاقة عمرو وردة بشرب الخمر
» كشف سر استياء "فايلر" في معسكر الأهلي بالإمارات
» آل الشيخ يحرج "كبير الزملكاوية": السادس اسأل عنه بيبو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه