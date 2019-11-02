ترامب يحسد "كلب البغدادي" على هذا الأمر

02 نوفمبر 2019 - 10:32 ص

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوء معاملة وسائل الإعلام الأمريكية معه، أثناء حديثه عن الكلب "كونان" الذي شارك في العملية العسكرية التي استهدفت تصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب، وفقًا لـ"RT " إنه سيستدعى الكلب الذي شارك في مقتل البغدادي، إلى البيت الأبيض؛ لافتًا إلى أن: "معاملة وسائل الإعلام للكلب أفضل من تعاملها معي".

ووصف ترامب الكلب بـ"الرائع والموهوب"؛ حيث رفع السرية عن صورة الكلب الذي أدى المهمة المكلف بها بدقة عالية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، أعلن الأحد الماضي مقتل زعيم تنظيم داعش بإدلب شمال سوريا في عملية عسكرية خاصة للقوات الأمريكية.