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في عيد ميلادها..

حقيقة زواج ندى بسيونى من لاعب زملكاوي شهير

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ندي بسيوني
ندي بسيوني

علا خطاب

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كونفيدرالية

يحل اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة ندى بسيوني، والتي تعتبر فتاة أحلام جيل التسعينات بلا منافس.

وبمناسبة عيد ميلادها، نكشف لكم عن الشائعة التي طالما طاردت ندي بسيوني وهي زواجها من لاعب الزمالك السابق، أيمن يونس.

من جهتها، نفت ندى بسيونى، تلك الشائعة عبر "تويتر" في شهر يونيو الماضي، قائلة: "الكابتن أيمن يونس أخ عزيز، وخفوا عليه شوية يا جماعة، والمفاجأة إن عمرنا ما تقابلنا.. وأنا مش متجوزة نهدى بقى هاه نهدى".

وقد تزوجت ندى بسيوني مرتين، الأولى كانت من المخرج والفنان سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا ولكنهما انفصلا بسبب عدم التوافق العمري، ثم تزوجت من المخرج السينمائي شريف يحيى، ولم تنجب منه؛ لأن الزواج لم يستمر طويلاً بسبب وفاته.

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