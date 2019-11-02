القبض على أكبر تاجر بشر فى العالم

02 نوفمبر 2019 - 10:35 ص

تمكنت الشرطة البرازيلية من القبض على سيف الله المأمون أبرز مهربي البشر في العالم، كما اعتقلت أفرادً متورطين في تهريب بشر إلى الولايات المتحدة، بالتعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وأشارت الشرطة إلى اعتقال أشخاص في ساو باولو حيث يعيش المأمون، كما جمدت الشرطة 42 حسابًا مصرفيًا كان يتم استخدامها في تمويل أنشطتهم، حسب الصحافة المحلية.

يذكر أن المأمون دل البرازيل منذ 6 سنوات كلاجئ في حي براس في ساو باولو، الزاخر بالمهاجرين من جميع أنحاء العالم.

في سياق متصل ذكرت الشرطة البرازيلية أن مأمون ومجموعته كانوا يهربون أشخاصًا من أفغانستان وبنجلاديش والهند ونيبال وباكستان إلى البرازيل ثم إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أنهم كانوا يتقاضون من آسيا حوالي 12525 دولارًا من الفرد.