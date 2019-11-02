رد غير متوقع من تركي آل الشيخ على منتقدى "موسم الرياض"

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متابعات - أمينة عبد العال

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وزير المالية

المالية

السنة المالية

استنكر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، منتقدي "موسم الرياض" ووجه إليهم رسالة نارية قائلاً: "نبض الرياض فل، البوليفارد فل نترلاند فل، السفاري فل، الحفلات "بيعت تذاكرها"، المربع والمطاعم فل، واجهة الرياض فل، أبي أعرف مين زعلان من الترفيه، 5 ملايين زائر و1000 ألف سائح في أسبوعين ولسه باقي 8 أسابيع"،

وتساءل على صفحته الرسمية علي "تويتر"، عن الرافضين لموسم الرياض رغم عدد الزائرين المهول، وامتلاء جميع الفعاليات.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يضم أكثر من 100 فعالية مختلفة على مدار 70  يومًا في 12 منطقة.

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