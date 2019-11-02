سر يُنشر لأول مرة عن تولي فاروق حسني "للثقافة "

02 نوفمبر 2019 - 12:37 م

كشف وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، كواليس توليه لوزارة الثقافة بوزارة رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، قائلاً: "قبلت المنصب وأنا على مضض، وكنت لا أرغب فيه لكنت رئيس الوزراء وقتها أقنعني وأكد لي أنني سأنجح بالوزارة".

وأضاف حسني في تصريحات تليفزيونية لفضائية "صدى البلد"، قائلاً: "قبل ما أتولي وزارة الثقافة قضيت 18 عامًا في الخارج في روما وتوليت بها رئيس أكاديمية الفنون".

وتابع: "كنت مستمتعًا للغاية وأنا بروما، وفجأة تلقيت اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء وقتها عاطف صدقي يعرض عليا تولي حقيبة الثقافة، وقابلته في منزله وهنا أقنعني وتوليت الثقافة وشعرت أنني سأقدم الكثير لتلك الوزارة".