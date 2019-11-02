«جوجل» تتضامن مع المتظاهرين فى بغداد

02 نوفمبر 2019 - 01:26 م

تضامن محرك البحث "جوجل" مع المتظاهرين في ساحة التحرر بغداد؛ حيث أطلق إحدى التسميات على بناية مطعم تركي.

وتظهر تسمية "جبل أحد" إلى جانب اسم المطعم التركي في محرك البحث جوجل؛ حيث سمى المتظاهرون مبنى المطعم التركي المهجور في ساحة التحرير بـ"جبل أحد"، لما يقف عليه من أعداد كبيرة من المتظاهرين يراقبون قوات مكافحة الشغب.

فيما يصر المتظاهرون على عدم ترك البناية قبل انتهاء الاحتجاجات؛ خوفًا من استغلالها من قبل قناصين لاستهداف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.