فنانة شهيرة تجري عملية خطيرة في رأسها..هل أصيبت بالسرطان؟

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محمد فضل- متابعات

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السرطان

عملية جراحية

الفنانة الجزائرية ​ريم غزالي

خضعت الفنانة الجزائرية ?ريم غزالي? خريجة برنامج ستار أكاديمي، لعملية جراحية خطيرة في رأسها في أحد البلاد الأوروبية.

ونقلت صحف فنية، أن غزالي تسعى في الوقت الحالي للإستراحة بعد التأكد من نجاح اول عملية لها، ولتستعد لإجراء عدة فحوصات في الأيام المقبلة خوفاً من أي مضاعفات.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الماضية أخباراً عن حالة غزالي الصحية، وإنتشرت أدعية من أصدقائها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل، وذلك بعدما نشرت على حسابها صورة كشفت من خلاله عن شجاعتها بعد اجرائها العملية الجراحية التي خضعت لها، لكنها حذفتها بعدها، وتردد من البعض أن غزالي مصابة بالسرطان في دماغها.


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