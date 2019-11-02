الحوثي يعلن حجم خسائر الجيش السوداني في اليمن

عمليات عسكرية في اليمن منذ 2015، تنفذها قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، وذلك دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، حيث تعد السودان من إحدى الدول الأعضاء في هذا التحالف.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث العسكري باسم جماعة "الحوثي"، العميد يحيى سريع، عن الخسائر التي تعرضت لها قوات الجيش السوداني في اليمن منذ عام 2015.

وقال المتحدث بأن خسائر الجيش السوداني في اليمن تجاوزت ثمانية آلاف قتيل وجريح، بينهم 4253 قتيلًا.

وخلال مؤتمر صحفي بصنعاء، السبت، أضاف أن السلطات السودانية لم يتسن لها التعقيب عن مقتل 850 عسكريًا سودانيًا، خلال عامي 2015 و 2016.

وأشار سريع إلى أن الشعب السوداني تعرض لحملة تضليل إعلامي كغيره من شعوب المنطقة، لحجب الحقائق عنه.

وأكد أن استمرار مشاركة السودان في ما أسماه "العدوان" على اليمن لا يخدم سوى أجندات السلطة والتحالف".