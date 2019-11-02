برلماني يُحذر من كارثة بيئية بمنطقة أبو زعبل

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وزارة النقل

تقدم النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها لوزيري البيئة والنقل، بشأن التوسعات في شركة السماد بمنطقة أبو زعبل. 

وقال طلب الإحاطة، إن وزارة النقل وافقت على بيع مساحة من أملاك السكة الحديدية بمنطقة أبو زعبل لصالح شركة السماد، مما يهدد حياة المواطنين، لاقتراب الشركة من الحيز العمرانى. 

وحذر النائب من تداعيات توسعات شركة السماد واقترابها من الكتل السكانية، والتى قد تؤثر على صحة المواطنين نتيجة الانبعاثات والتلوث الناتج عن المصنع، وطالب وزيرة البيئة بتوضيح إجراءاتها لحماية سكان أبو زعبل من التلوث الصادر من مصنع السماد، وكذلك وزارة النقل، للتوضيح والكشف عن عقود البيع لشركة السماد وكيف تمت الصفقة الأخيرة لبيع أملاك السكة الحديدية إلى شركة السماد.


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