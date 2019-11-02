» «كينج» يقود بورنموث للفوز على مانشستر يونايتد

02 نوفمبر 2019 - 04:59 م

فاز فريق بورنموث على مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الانجليزي.



وجاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق جوشوا كينج فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 16 نقطة وصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة، وتراجع للمركز الثامن في لائحة الترتيب.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز الرابع على التوالي بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، بعدما سبق وأن حقق 3 إنتصارات متتالية بعيداً عن ملعب "أولدترافورد"، بعدما تغلب على بارتيزان بلجراد بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، ونورويتش سيتي بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأخيراً تشيلسي بمسابقة كأس الرابطة.

مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد اليوم حملت رقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سبق وأن إلتقي في 16 مباراة بواقع 8 مباريات بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، ومثلها بمسابقتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد.