بعد حادث"شهيد التذكرة".. توجيه عاجل من الرئيس لوزير النقل

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أحمد سالم

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استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

حيث وجه السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وفق ما هو مخطط وفي ضوء تأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وطالب الرئيس بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية.
يأتي هذا بعد أيام من حادث وفاة أحد الشباب ويدعى محمد عيد والمعروف بـ"شهيد التذكرة"، بعدما أجبره الكمسري على القفز من القطار أثناء سيره لعدم وجود تذكرة معه.

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