حقيقة زواج «رضوى الشربيني» من ملياردير مغربي

02 نوفمبر 2019 - 05:09 م

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن زواج الإعلامية المثيرة للجدل، رضوى الشربيني من ملياردير مغربي، الأمر الذي نفته في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وتساءلت رضوى في ردها على الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرة مما تردد حول زواجها: "مين هو؟، طب اتعزمت أنا ولا ما تعزمنيش وما عرفش اسمه لحد دلوقت".

وقالت إنها علمت بأن العريس المزعوم مغربي الجنسية، لكنها أوضحت أنها لم تسافر من قبل إلى المغرب. وأضافت: "لو حد يعزمني على فرحي يوقلي وأنا هروح علطول، ولو أنتو موافقين أنا موافق".