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فزع في السعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بماء النار

عرب وعالم

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

محمد فضل- متابعات

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فزع

تسود حالة من الفزع في شوارع مدينة جدة، بعد عثور قوات الأمن على جثتين محروقتين بماء النار، أمس الجمعة في حي القوزين جنوب جدة في السعودية.

ووفقا لمصادر صحيفة "سبق" السعودية، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغا عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي القوزين، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة، للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.


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