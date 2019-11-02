  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
الشهيد وزوجته

زوجة «ضابط قنا» تدمي القلوب.. فقدت جميع أفراد أسرتها في حادث أليم

خطيبة خاشقجي

أميرة سعودية: حزنت على «خاشقجي».. وهذا من قتله

أرشيفية

قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار

الحبتور وخالد يوسف

"الحبتور" يقاضي خالد يوسف ويتهمه بالنصب عليه في ملايين الدولارات

النائب العام المستشار حماده الصاوي

محاكمة عاجلة.. بيان جديد للنائب العام بشأن قضية"شهيد التذكرة"

رئيس إيران وولي العهد السعودي

أول رسالة رسمية من إيران للسعودية..هذا مضمونها

ملك ماليزيا السابق وطليقته

أول ظهور لابن ملك ماليزيا الذي تبرأ منه.. هل يشبه والده؟

السيسي

بعد حادث"شهيد التذكرة".. توجيه عاجل من الرئيس لوزير النقل

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

ارشيفية

إقامة حد الزنا على عالم دين شارك في وضع عقوبته

ويسجل أول أهدافه بـ«البريميرليج»

شاهد..«تريزيجيه» يسجل هدف عالمي في مرمى ليفربول

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«تريزيجيه» يتحدث عن علاقته بـ«صلاح» ونصيحته التي غيرت مستقبله

#

"ليفربول" يؤكد الصدارة بتغلبه على تشيلسي بهدفين لهدف

#

أليسون بيكر أفضل حارس في دوري الأبطال

#

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

استون فيلا

سجل محمود حسن تريزيجيه أول أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي مع استون فيلا في شباك ليفربول بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "فيلا بارك" لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

بتلك الهدف سطر محمود تريزيجيه، اسمه بحروف منذ ذهب في تاريخ نادي أستون فيلا، بعدما بات أول لاعب مصري في تاريخ "الفيلانز" يسجل هدفًا في "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل استون فيلا المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» مانشستر سيتي ينتزع فوزًا صعبًا من ساوثهامبتون
» «تريزيجيه» يسجل في هزيمة أستون فيلا أمام ليفربول
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» وفاة ملكة جمال في حادث مروع
» استون فيلا يوجه رسالة لحارس ليفربول: «تريزيجيه لا يرحم»
» فزع في السعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بماء النار
» «كينج» يقود بورنموث للفوز على مانشستر يونايتد
» 3 طلاب يتحرشون بفتاة في كلية التجارة جامعة طنطا
» فنانة شهيرة تجري عملية خطيرة في رأسها..هل أصيبت بالسرطان؟
» الحوثي يعلن حجم خسائر الجيش السوداني في اليمن
» إقامة حد الزنا على عالم دين شارك في وضع عقوبته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه