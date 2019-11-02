نجم منتخب فرنسا يزور معسكر الأهلي

02 نوفمبر 2019 - 06:33 م

استقبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، النجم الفرنسي أنيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.

وتواجد أنيلكا في مران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور المران .

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.