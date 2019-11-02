» «تريزيجيه» يسجل في هزيمة أستون فيلا أمام ليفربول

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المصريون

ليفربول

تريزيجيه

صلاح

استون فيلا

خطف فريق ليفربول فوزًا غاليًا من استون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

بادر أستون فيلا بالتسجيل عن طريق النجم المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة 21 من عمر المباراة، وهو أول أهداف "الفرعون" الرسمية مع "الفيلانز" الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من قاسم باشا التركي، فيما جاء هدف تعادل ليفربول عن طريق روبيرتسون في الدقيقة 87، وفي الدقيقة 95 نجح ساديو ماني في إضافة هدف ليفربول الثاني.

وشارك محمود تريزيجيه أساسياً مع أستون فيلا، فيما شارك أحمد المحمدي بديلاً وبالتحديد منذ الدقيقة 69، بينما شارك محمد صلاح لمدة 65 دقيقة مع ليفربول.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة.

ودخل ناديا ليفربول وأستون فيلا مباراة اليوم وسط معنويات عالية، حيث خطف فريق ليفربول تأهلاً صعبًا بركلات الترجيح على حساب نظيره أرسنال، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 5-5 خلال المباراة، ليتأهل "الريدز" إلى ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية، فى حين تغلب أستون فيلا على وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 1

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