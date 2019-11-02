إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

02 نوفمبر 2019 - 08:31 م

أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن القيادة السياسية في مصر، تولي اهتمامًا كبيرًا للانتهاء من بناء سد "يوليوس نيريري" بتنزانيا.

جاء هذا خلال تفقد وفد ترأسه "نصار" لسد ومحطة "يوليوس نيريري" الإنشائية لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، الذي تقوم شركات مصري بتنفيذه، بكلفة 2.9 مليار دولار.

وأكد "نصار" أن "القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا ومتابعة دورية للمشروع المخطط الانتهاء منه في يونيو 2022"، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، جنوب غرب مدينة دار السلام العاصمة التجارية وأكبر مدن تنزانيا.

ويشار إلى أن المشروع تنفذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" المصريتيان.