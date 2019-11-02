أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ليوم الأحد 03 نوفمبر 2019.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الأحد، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي غرب البلاد قد تمتد الي مناطق من شمال الدلتا والرياح شمالية غربية معتدلة.

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية:

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