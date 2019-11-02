» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل

02 نوفمبر 2019 - 08:38 م

تسبب آلام الركبة معاناة لكثير من الأشخاص، حتى إنها تعوقهم عن الحركة بشكل طبيعي، سواء كان ذلك ناجمًا عن التهاب المفاصل أو إصابة، فهناك العديد من العلاجات للألم والالتهابات التي يمكن أن تساعدك على التحرك بشكل جيد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن قائمة بـ 11 طعامُا تخفف من آلام الركبة، في حال تم الاعتماد عليهم بشكل أساسي في النظام الغذائي اليومي، بما يؤدي إلى تحسن الصحة بشكل عام، وذلك على النحو التالي:

1.الجزر:

الاعتماد على الجزر كعلاج لآلام الركبة هو في الواقع علاج صيني قديم، لأنه مليئ بالبيتاكاروتين وفيتامين أ ، وكلاهما من المركبات القوية المضادة للالتهابات.

يكمن السر في أكل الجزر المطبوخ، لكن إذا كنت تكره الجزر المطبوخ، فإن تناولها نيئًا ما زال جيدًا.. تناول جزرتين كل يوم لتخفيف آلام ركبتك.

2. الكركم

يحتوي الكاري على الكركم - وهذا ما يجعله برتقاليًا - والكركم لديه الكثير مما يسمى الكركمين، وقد تم بالفعل استخدام الكركمين لعدة قرون في الأدوية العشبية بسبب قدرتها المضادة للالتهابات.

تناول الكثير منه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض المفاصل المؤلمة في المقام الأول، وأيضًا يماثل الإيبوبروفين تقريبًا في قدرته على تخفيف الألم.

3. خل التفاح

خل التفاح هو طريقة جيدة. يمكنك التخفيف من آلام ركبتك بشرب ملعقتاي كبيرتاي في اليوم، إذ ويقضي على السموم الموجودة في الركبة والتي تؤدي إلى حدوث التهاب. يحدث نفس التأثير عند مزج ACV بزيت الزيتون وتدليكه على ركبتيك المؤلمين مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوع.

4. الزنجبيل

الزنجبيل هو طعام آخر يمكن أن يؤكل ويفرك على الركبة. كلاهما رائع، لأنه مذاقه ورائحته جيدة. الدراسات التي أجريت على مرضى التهاب المفاصل، وجد أن إضافة الزنجبيل إلى نظام دوائي يقلل من الألم أكثر من تناول الدواء وحده.

5. الجوز

يعتبر الجوز من المكسرات التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية لآلام الركبة المهدئة. تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع عدد السعرات الحرارية ، فإن تناول الجوز بانتظام يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة وبالتالي يساعدك على إنقاص الوزن.

6. الحبوب الكاملة

تناول طن كامل من الحبوب يمكن أن يقلل من الالتهابات التي تسبب الألم في ركبتيك، خاصة مع التمرين، والتي تحتوي على الأرز البني ودقيق الشوفان والكينوا والشعير والخبز المصنوع من دقيق الحبوب الكامل.

7. زيت الخردل

كن حذرا عند شراء زيت الخردل. يمكن خلطه بزيت الزيتون أو جوز الهند وتدليكه على الركبة، لكن لا تستهلكهما.

يعتبر زيت الخردل الأساسي إضافة حارّة للوجبات التي يمكن أن تعزز تدفق الدم الصحي إلى المنطقة المصابة، وفي الوقت نفسه تقلل الالتهاب.

احصل على المزيد من الفوائد من خلال قلي القليل من البصل والثوم مع زيت الخردل. كل من هذه تحتوي على الأليسين، والتي لديها أيضًا قدرات مضادة للالتهابات.

8. الأفوكادو

يدين الأفوكادو بقوامه الكريمي لوجود الكثير من الدهون غير المشبعة الصحية. معظمها في شكل حمض الأوليك، الذي تظهر الدراسات أنه يمكن أن يقلل من المؤشرات الحيوية للالتهابات.

أيًا كان سبب آلام ركبتك، سوف ينخفض ??ألمك مع تراجع الالتهاب. الأفوكادو هو واحد من الأطعمة الوحيدة التي يمكن أن تقلل أيضًا من قدرة الأطعمة الأخرى على توليد الالتهاب ، مما يجعل من المفيد جدًا إضافته إلى أي وجبة تقريبًا.

9. تورتة الكرز

يمكن أن يكون تورتة الكرز ، أو عصيرها ، نعمة حقيقية للأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة في الركبة. يحصل الكرز على لونه الأحمر النابض بالحياة من مواد كيميائية نباتية تسمى الأنثوسيانين، والتي يمكن أن تستقر في هذا الالتهاب المؤلم.

تم العثور على كرز تورتة أيضًا في الدراسات التي تهدف إلى تقليل الآلام لدى الأشخاص الذين يعانون من النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل الذي يسبب ألم الركبة بسبب البلورات الصلبة التي تتشكل في المفاصل.

10. الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر جيدة وخاصة لآلام في الركبة، لأنه يحتوي على كمية عالية من فيتامين C . يدعم هذا المغذيات الحيوية إنتاج الكولاجين ، والذي يوفر بنية للمفاصل ويربط العضلات بالعظام.

هذا يقلل من الألم عن طريق دعم الأوتار والغضاريف والأربطة التي تحمي مفاصل الركبة وتبقيها في محاذاة مناسبة. بدلاً من مسكنات الألم المباشرة ، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C يحسن بالفعل حالة ركبتيك.

11. عصير الأناناس والقرفة والشوفان

وأخيرًا، جرب عصير الأناناس والقرفة والشوفان، ستحصل على حبوب كاملة وفيتامين سي ومضاد للالتهابات قوي يسمى بروميلين، يوجد في الأناناس.

القرفة تقلل من تورم المفاصل والألم. ولتجميعها، اجمعها معًا: كوب واحد من الشوفان المطبوخ ، و 1 كوب من عصير البرتقال ، و 3 أكواب من الأناناس المفروم ،و 1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ، و 1 كوب من الماء ، و1 ملعقة صغيرة من العسل. أضف جميع المكونات باستثناء الشوفان إلى الخلاط. قم بتشغيله قليلًا وبعد 20 ثانية أو نحو ذلك ، أضف دقيق الشوفان المطبوخ بعناية. مزيج حتى سلس والتمتع به!

يمكن لكل من هذه الأطعمة أن تساعد في تقليل الالتهاب، وهو المصدر الأساسي للألم عندما يتعلق الأمر بالمفاصل. تناول نظام غذائي متوازن مليء بالأطعمة في قائمتنا يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً للقضاء على الالتهاب والألم.