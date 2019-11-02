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نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري وبطل سيشيل

الرياضة

الاجتماع الفني لمباراة المصري وبطل سيشيل
الاجتماع الفني لمباراة المصري وبطل سيشيل

أمير سعد

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المصريون

المصرى

الكونفدرالية

بطل سيشيل

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل المقرر إقامتها لها في الثالثة عصر غدا الأحد على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحضر الاجتماع الفني كل من طاقم التحكيم الدولي للمباراة بقيادة البوركينابي بوريما سانوجو حكما الساحة ومعه كل من المساعد الأول أهابو ووبجو والمساعد الثانى ايسيبيري ياميجو والحكم الرابع حميدو ديرو.

سيخوض المصري المباراة بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارسه اللون الوردي فيما سيرتدي فريق كوت دي أور الطاقم البرتقالى الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأسود الكامل .

ومثل فريق المصري خلال الاجتماع الفني ياسر عزت المدرب المساعد للفريق الأول ومحمد عوض المدير الإدارى للفريق البورسعيدي.


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