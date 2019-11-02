  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:41 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يواجه اعتراضات النواب

بن سلمان

حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

السيسي

إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

أرشيفية

أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

مسلحي داعش

أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

الشهيد وزوجته

زوجة «ضابط قنا» تدمي القلوب.. فقدت جميع أفراد أسرتها في حادث أليم

خطيبة خاشقجي

أميرة سعودية: حزنت على «خاشقجي».. وهذا من قتله

أرشيفية

قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار

الحبتور وخالد يوسف

"الحبتور" يقاضي خالد يوسف ويتهمه بالنصب عليه في ملايين الدولارات

بعد هدف «تريزيجيه» أمام ليفربول

رواد مواقع التواصل لـ«صلاح»: «اخلع أنت.. فخر العرب الحقيقي»

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. موقف طريف لـ" بعوضة": "أخدت حقي"

#

أحمد موسى:" اشعر بالفخر بشتيمة الاخوان لي"

#

بالفيديو.. ببغاء يغني لـ«صلاح»

#

فاتورة سحور بـ926 جنيهًا تشعل السوشيال ميديا.. والمطعم يرد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

تريزيجيه

استون فيلا

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا يجمل عنوان »فخر العرب الحقيقي»، في إشارة إلى تريزيجيه بعد تسجيله الهدف الأول له بالدوري الإنجليزي في مرمي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه مواطنه محمد صلاح.

وجاء أول تعليق من مغرد علي موقع تويتر، حيث نشر أحد المغردين صورة لمحمد صلاح وقال: "يلا بينا نخلع عشان تريزيجية فخر العرب الحقيقي وصل".

وعلق مينا جرجس، على هدف تريزيجيه في مرمي ليفربول، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "انك تجيب جون ده حاجة تفرحنى بس أنك تجيبه في الليفر دي بقا قمة السعادة".

وغرد مهاب سالم عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "ابن النادي.. فخر العرب الحقيقي وصل".

ونشر كريم هشام صورة لأحمد مكي من فيلم «لا تراجع ولا استسلام» قائلًا: «احنا كده المصريين في الغربة بناكل في بعضينا».

ويلعب نادي أستون فيلا ضد ليفربول الإنجليزي، في مواجهة مصرية بين النجم المصري محمد صلاح والنجم محمود تريزيجيه، في المباراة الأولي لتريزيجيه ضد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وريال بيتيس
» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل
» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم
» أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"
» موعد تطبيق تقنية الـ«var» وعودة الجماهير للدوري المصري
» محكمة الدقي تقضي بحبس سمية الخشاب 3 سنوات
» شروط التقديم.. وظائف شاغرة ببنك CIB التجاري الدولي
» بمشاركة «ميسي».. برشلونة يسقط أمام ليفانتي بثلاثية
» مانشستر سيتي ينتزع فوزًا صعبًا من ساوثهامبتون
» أول رسالة رسمية من إيران للسعودية..هذا مضمونها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه