حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

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بن سلمان

محمد بن سلمانم

قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إن قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نجحت في التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من المقرر أن تقام مراسمه بالرياض الثلاثاء المقبل.

وأعرب "آل جابر" في سلسلة تغريدات عن تمنيه بأن يكون الاتفاق "فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن".

وقال: "ستُجرى مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر 2019 بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وحضور كل من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "‏نثمِّن دور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووفدَيْ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في التوصل لاتفاق الرياض، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفُرقة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار، وفتح المجال للبناء والتنمية".


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